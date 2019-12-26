https://static.news.ru/photo/6a620adc-2801-11ea-91c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сюзан Кармел Лерман Фото: kremlin.ru

Основатель Института российской культуры и истории имени Кармела в Американском университете Сюзан Кармел заявила, что президент РФ Владимир Путин производит впечатление внимательного и гостеприимного человека.

Об этом она рассказала РИА Новости в рамках проекта, посвящённого 20-летию Путина во главе России. Кармел сообщила, что встреча с российским лидером в Кремле была честью для неё. Тогда Путин наградил мецената орденом Дружбы Российской Федерации.

Президент Путин был очень приятным и внимательным — даже проводил меня до ступеней сцены после получения мной награды, — поделилась она.

Кармел очень впечатлила речь Путина на церемонии награждения, как и то, что он «нашёл время, чтобы выслушать все выступления». Девушка заявила, что этот опыт она будет «всегда беречь в своей памяти».

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил членов Госсовета и президента РФ Владимира Путина.