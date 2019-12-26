Основатель Института российской культуры и истории имени Кармела в Американском университете Сюзан Кармел заявила, что президент РФ Владимир Путин производит впечатление внимательного и гостеприимного человека.
Об этом она
Президент Путин был очень приятным и внимательным — даже проводил меня до ступеней сцены после получения мной награды, — поделилась она.
Кармел очень впечатлила речь Путина на церемонии награждения, как и то, что он «нашёл время, чтобы выслушать все выступления». Девушка заявила, что этот опыт она будет «всегда беречь в своей памяти».
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил членов Госсовета и президента РФ Владимира Путина.
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