Общество

Алёна Водонаева раскритиковала работу адвоката Михаила Ефремова

14:53, 07 августа 2020

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Алёна Водонаева, комментируя скандальное дело Михаила Ефремова, обрушилась с критикой в адрес адвоката актёра Эльмана Пашаева.

Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами, — написала звезда в Instagram.

По словам светской львицы, ей по-человечески жалко артиста, но он обязан понести наказание за случившееся.

Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке, — призналась блогер.

Она подчеркнула, что попытки юристов «всё вырнуть» и представить Ефремова невиновным уже вызывают беспокойство.

В свою очередь подписчики Водонаевой похвалили кумира за её позицию по этому вопросу.

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Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на слова адвоката Михаила Ефремова, заявившего о том, что актёр не страдает алкоголизмом, а выпивает эпизодически. По мнению Эльмана Пашаева, это не даёт оснований считать человека алкоголиком.

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