Альпинист рассказал о способах спастись от обморожения в горах

В горах очень легко получить обморожение, поэтому альпинисты должны максимально закрывать тканью все открытые участки кожи и не снимать ничего из одежды, даже если она намокнет. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал врач-реабилитолог, альпинист, скалолаз Григорий Жежа.

Специалист рассказал, что при первых признаках обморожения важно ни в коем случае не останавливаться, нужно махать руками и шевелить пальцами ног.

Как объяснил Жежа, в горах из-за изменений атмосферного давления и горной болезни организм «пытается спастись и всю кровь максимально направляет на поддержание внутренних органов». В результате кровь от конечностей оттекает, и они начинают замерзать.

Надо постараться максимально «отмахать» руки, то есть идти и махать руками. Если это ноги, то надо перетаптываться и максимально шевелить пальцами, чтобы хоть немного увеличить капиллярное кровообращение, — советует альпинист.

Также в горах нельзя снимать рукавицы, как бы ни хотелось растереть руки. По словам эксперта, если снять рукавицы на ветру, то отогреть потом руки будет просто невозможно. То же относится и к лицу — щёки и нос нужно обязательно укрыть от ветра.

Пусть одежда мокнет, пусть она леденеет, но при этом ни один участок кожи не должен оставаться на открытом ветру, — отметил он.

Ранее стало известно, что во время восхождения на Эльбрус погибли пять альпинистов. Ещё 11 человек были доставлены в больницу с обморожениями. Как сообщалось, группа из 19 человек попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за плохих погодных условий. Изначально восхождение начинали 23 альпиниста, но четверо из них отказались продолжать подъём.

Как считает эксперт по выживанию Михаил Макей, причиной гибели альпинистов стало их решение продолжить восхождение, несмотря на погодные условия.