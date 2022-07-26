«Алкоголь исключить»: врач рассказала о правильном питании в жару Терапевт Исаева посоветовала исключить алкоголь и жирные продукты в жаркую погоду

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В аномальную жару пищеварительная система работает иначе: белки и жиры хуже усваиваются, что негативно сказывается на самочувствии, рассказала терапевт Ольга Исаева. В беседе с РИАМО она порекомендовала в жаркую погоду на время отказаться от жареной и жирной пищи, а также от алкоголя, сделав выбор в пользу тушеных овощей и рыбы.

В такую жару алкоголь стоит исключать в любом случае, пища должна быть более легкая. Не мясная, а растительная. Конечно, исключается жирная, острая, жареная. В большом количестве этого употреблять не нужно, а лучше заменить рыбой. И в основном это тушеные овощи: кабачки, баклажаны, а также продукты, богатые жидкостью, например арбузы, — сообщила врач.

Исаева объяснила: в особенно жаркую погоду организм тратит много энергии, чтобы охладиться. Из-за этого все его системы, в том числе пищеварительная, начинают работать в более напряженном режиме. Она также отметила важность питаться умеренно и обращать внимание на свежесть продуктов.

Врач-терапевт Ирина Ярцева ранее заявила, что при жаркой погоде человеку следует отказаться от чёрной одежды и сделать выбор в пользу льняной или лёгкой хлопковой ткани, которая покроет большую часть тела. Эксперт добавила, что обязательно следует носить головной убор. По её словам, широкие поля помогут защитить шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели.