Венедиктов зарегистрировал ООО «Иноагент Аав»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с правом на издательскую деятельность, передает РИА Новости. Журналист отметил, что «Иноагент Аав» не планирует ничего издавать.

Зарегистрировал, в планах продолжать оспаривать статус [иноагента], — сказал Венедиктов.

Ранее он выразил надежду, что «Эхо Москвы» возобновит работу. По его словам, «история этого радио еще не закончена». Кроме того, Венедиктов пояснил, что подразумевает дальнейшие судебные процессы.

В конце июня депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который расширяет список оснований, по которым людей и организации в России могут признать иностранными агентами. Документ подавали как смягчение законодательства за счет появления процедуры выхода из реестра иноагентов, но изменения не ограничиваются этим нововведением. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что тот, кто поет с чужого голоса, получает чужие деньги, должен понимать, что «иностранный агент» — это самое демократичное, что в таких случаях принимают другие страны.