Алексей Венедиктов сообщил о закрытии радиостанции «Эхо Москвы»

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», сообщил в своём Telegram-канале главный редактор издания Алексей Венедиктов. Он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».

Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Венедиктов заявил, что не исключает закрытия станции, но при этом добавил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о спецоперации на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в курсе такого решения, но от комментариев отказались, добавив, что Генпрокуратура «выполняет свою работу», а говорить о возвращении радиостанции в эфир пока преждевременно.