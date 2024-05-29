Алексей Панин обзавелся статусом террориста и экстремиста Росфинмониторинг внес актера Панина в список террористов и экстремистов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в перечень террористов и экстремистов, следует из сообщения, опубликованного на сайте службы. Панин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму, МВД объявило артиста в розыск. В настоящий момент он проживает за границей.

Национальная часть <...> Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977 года рождения, г. Москва, — говорится в базе.

Также в список внесли журналисток Марию Меньшикову и Анну Лойко. Кроме того, его пополнила активистка Полина Симоненко, арестованная за пикет на Красной площади.

В октябре звезда фильма «Жмурки» сообщил, что переехал в США и обосновался в Калифорнии. Актер сменил место жительства после громкого скандала в Европе. Артист опубликовал фото из Сан-Франциско и заявил, что следующим пунктом назначения станет Лос-Анджелес и в ближайшее время возвращаться в Европу он не планирует.

13 мая в перечень террористов и экстремистов внесли священнослужителя Эдуарда Чарова из Свердловской области. В этот же день в нем оказалась журналистка Надежда Кеворкова. Ее будут судить в том числе за посты о «Талибане» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который МИД и Минюст РФ теперь считают допустимым исключить из списка запрещенных.