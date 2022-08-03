Александр Панчин: «Научные идеи не выдерживают конкуренции с антинаучными» Биолог и популяризатор науки рассказал, почему многие до сих пор верят в плоскую Землю и вред вакцин

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Панчин

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об отношении россиян к «научным заблуждениям». Так, 35% опрошенных уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, причём сторонников этой теории с 2007 года стало больше на 7%. Зато доля считающих, что первобытные люди были современниками динозавров, за 15 лет снизилась с 30% до 21%. Всего респондентам предлагали опровергнуть или подтвердить шесть утверждений, после чего разделили их на три группы. Тех, кто дал пять или шесть правильных ответов, то есть наиболее грамотных, оказалось всего 35%, три или четыре (средний уровень) — 44%, два или менее (невысокий уровень) — 21%. В первую категорию вошло больше молодёжи, людей с высшим образованием, черпающих информацию из интернета и живущих в крупных городах. Во вторую — люди, как правило, со средним образованием, старше 45 лет и проживающие в поселениях, численностью до 100 тысяч человек. В третьей оказалось больше граждан зрелого возраста, селян, активных телезрителей, а также обладателей образования на уроне среднего и ниже. Итоги этого исследования NEWS.ru обсудил с популяризатором науки, биологом и писателем Александром Панчиным.

— Александр Юрьевич, о чём в целом могут свидетельствовать результаты опроса ВЦИОМа? Всё очень плохо и общество деградирует, или же есть поводы для оптимизма?

— С одной стороны, конечно, очень печально, что, несмотря на доступность интернета и возможность найти ответ более-менее на любой базовый вопрос хотя бы в «Википедии», так много людей верит в самые разные мифы. Но хорошая новость заключается в том, что по некоторым из заблуждений и мифов мы видим достаточно существенный прогресс. Например, по вопросу о генетически модифицированным организмам (ГМО), если верить этому опросу, доля считающих, что ГМО вызывают рак, за последние годы уменьшилось на 20%. Это очень большой результат. И на самом деле, это одна из тех тем, по которой популяризаторами науки очень активно велось просвещение. Людям объясняли, что такое генная инженерия, как она работает, почему её не нужно бояться, и возможно именно это и дало эффект.

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Среди людей, которые ненаучно отвечают на многие вопросы, много тех, кто активно занимается просмотром телевидения, являющегося очень серьёзным источником дезинформации. Ничему из того, что там показывают, я бы не рекомендовал доверять, не проверив источники. У нас сесть целые телеканалы, которые занимаются распространением мифов. Рен-ТВ выпускает передачи про самые разные антинаучные идеи, теории заговоров и прочее. ТВ-3 — про мистику, всевозможных экстрасенсов и магов. На Первом канале в своё время выходил фильм «Великая тайна воды», где рассказывали про «память воды» и другие лженаучные темы. Поэтому неудивительно, что те россияне, которые активно смотрят телевидение, имеют очень искажённую картину мира.

— Какие ещё, не перечисленные в опросе ВЦИОМа, распространённые антинаучные заблуждения россиян вы бы выделили?

— У нас очень большое количество людей верит в астрологию, несмотря на то что ни одна экспериментальная работа не подтверждала связь между свойствами личности или событиями на Земле с положением Марса, Сатурна или Юпитера. Очень многие пользуются гомеопатией, а также скрытой гомеопатией — так называемыми релиз-активными препаратами, у которых отсутствует действующее вещество. Очень распространённое заблуждение — что можно лечиться «памятью» воды или «заряженной» водой. Также в России активно занимаются торговлей всякими псевдомедицинскими приборами, некоторые — на очень высоком уровне получают поддержку. Например, у нас был одобрен прибор от коронавируса, который должен электромагнитным излучением воздействовать на РНК вируса SARS-CoV-2, вызывая его уничтожение, при этом не затрагивая РНК людей. Ещё немало тех, кто считает себя креационистами, то есть кто отрицает теорию эволюции. Но самой, наверное, показательной является история про антипрививочников, которых у нас в стране очень много. И это весьма печально.

— Не связана ли популярность таких суждений в российском обществе с низким качеством образования?

— Начнём с того, что образование многие люди предпочитают не получать, а покупать. У нас есть целые «фабрики» по изданию липовых дипломов. Особенно печально, что люди могут получать учёные степени, занимаясь банально покупкой списанных диссертаций. Есть сообщество «Диссернет», которое занимается выявлением плагиата в научных работах и раскрытием таких историй. В целом уважение к диплому о высшем образовании в России очень сильно подорвано, и это проблема.

— С липовыми дипломами, плагиатом в диссертациях и телевизионной повесткой всё более-менее понятно. Но что ещё позволяет лженаучным доктринам, вроде «теории» плоской Земли или вакциноскепсиса, распространяться в XXI веке, когда запущен большой адронный коллайдер, человечество худо-бедно научилось методам клонирования, а 3D-принтеры могут создавать клеточные ткани?

— Научные знания иногда очень сложные, и в них всегда есть какая-то доля сомнения: мы вроде бы что-то знаем, но что если всё устроено немного сложнее? Людям это кажется не так убедительно, как многие мифы. Сторонники мифов могут не довольствоваться теми или иными фактами или логическими суждениями. Они могут апеллировать к эмоциям, к различным логическим ошибкам, софистике, и поэтому на фоне рассказа о науке нарратив антинаучной идеи, к сожалению, может выглядеть куда более убедительным и увлекательным.

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Можно рассматривать псевдонаучные идеи как своего рода вирусы. Обычные вирусы распространяются, заражая человеческие клетки, а псевдонаучные вирусы распространяются, заражая человеческие мозги. Те антинаучные идеи, которые лучше поражают человеческий мозг, выживают и передаются более эффективно, чем те, которые справляются с этим хуже. В итоге мы получаем более и более эффективно распространяющиеся лженаучные идеи. В науке такого не происходит, потому что она эволюционирует по принципу отбора наиболее правильных идей, наиболее достоверных идей, которые лучше всего соответствуют фактам. Учёные скованны тем, что их выводы должны этим фактам соответствовать, поэтому они не могут абы как рассказать про какие-то научные исследования. В такой общественной конкуренции антинаучные мифы часто могут побеждать научные идеи.

— Как с данной ситуацией обстоит в других странах?

— В других странах тоже распространены самые разные мифы. Нельзя сказать, что Россия в этом плане уникальна. Если взять веру в астрологию, боязнь ГМО или креационизм, это есть более-менее везде. Где-то, может быть, даже хуже, чем в РФ. Но по одному мифу наша страна очень сильно вырвалась вперёд. Это движение антипрививочников, которое у нас набрало колоссальные масштабы, что, как я уже говорил, создаёт очень большие риски для всего населения страны.

— А что с этим делать?

— Необходимо массовое просвещение в этих вопросах. Нужно не просто говорить людям: «Прививайтесь!» Нужно рассказывать про то, как работает иммунитет, каковы принципы работы вакцин, как они устроены, из чего состоят. Данные о клинических исследованиях препаратов должны быть более доступными. Это касается не только вакцин, но и лекарств. Ведь у нас катастрофическая проблема с качеством проверки лекарственных средств, у нас огромное количество плохих препаратов с недоказанной эффективностью, которые при этом очень активно продаются и рекламируются. Отсюда даже выводятся некоторые объективные основания для скептического отношения к медицине. То есть если вакцины у нас делают более-менее нормально, то с эффективностью лекарственных препаратов (в том числе активно продающихся гомеопатических и окологомеопатических средств) возникают проблемы, о которых люди иногда догадываются.

— Чем опасно распространение таких «антисциентистских» настроений в обществе?

— Если говорить об антипрививочниках, то если в обществе имеется слишком большой их процент, когда оно сталкивается с эпидемией или пандемией, последствия могут быть гораздо более катастрофическими, чем могли бы, если бы люди не боялись уколов.

Вообще, есть такая закономерность, согласно которой принятие одних заблуждений часто способствует принятию других. Люди, которые поверили в какую-то одну ерунду, начинают верить в другую. Они начинают думать, что существует некий заговор учёных или что всё учёные на самом деле — дураки, которые ничего не понимают. Далее человек, который, условно говоря, уверен в том, что земля плоская, начинает бояться ГМО, отрицать прививки и далее по списку. И хотя все эти заблуждения опасны, некоторые из них могут иметь серьёзные последствия для здоровья людей или экономики страны. Например, когда мы провозглашаем борьбу с ГМО, начинается отставание страны в важной биотехнологической области. Есть мифы, вокруг которых можно построить политические, общественные заблуждения, связанные с опасностью роста ненависти. Недавно вышла академическая публикация, в которой было показано, что отрицание научных идей, по которым у учёных есть консенсус, тем меньше, чем больше базовый уровень знания, и наоборот — тем сильнее, чем больше субъективная оценка собственного знания у людей, которые отрицают общеизвестные научные вещи. Эти люди могут быть очень высокого мнения о себе и своих познаниях окружающей реальности, и если они занимают какие-то важные посты, влияют на общественное мнение и на принятие социально важных решений, то мы будем двигаться не в сторону прогресса, а в противоположном направлении, чего бы не хотелось.