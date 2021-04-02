Александр Мясников: «Не удивлюсь, если после прививки Pfizer вырастут рога»

Опрос Левада-Центра (признан Минюстом иностранным агентом) показал , что среди российских врачей 69% точно уверены в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V». Ещё 17% ответили, что «скорее уверены». Год назад, согласно опросу сервиса «Справочник врача», недоверие к данному препарату высказывали 52% медиков. Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью NEWS.ru объяснил, с чем это связано и стоит ли доверять иностранным прививкам.

— Почему, если сравнивать опросы с промежутком в год, доверие к «Спутнику V» среди врачей выросло?

— Вначале мы получили вакцину, оттестированную по «закону военного времени». В таких случаях всегда есть понимание, что у неё могут быть побочные эффекты. Поэтому, естественно, были сомнения, я сам сомневался. Теперь клинические испытания прошли, вакцину получили миллионы людей. Мы видим, что побочных эффектов нет, даже у пожилых, кроме стандартных эффектов. При этом у любой вакцины есть серьёзные осложнения примерно в одном случае на миллион. Так что мы, наверное, их ещё увидим при более массовой вакцинации. Однако это не аргумент против вакцинации.

— Меньше всего из отечественных вакцин врачи доверяют «ЭпиВакКороне» — таких 28%. Это происходит на фоне того, что в последнее время было много критических публикаций о ней. Такое недоверие может сказаться на всеобщей вакцинации?

— Наши врачи традиционно относятся к вакцинации более настороженно, чем на Западе. Так сложилось хотя бы потому, что у нас много лет назад, да и когда я ещё учился, были установки против прививок. Это тянется где-то с середины прошлого века. Тогда действительно было много живых вакцин (их изготавливают на основе ослабленных штаммов микроорганизма, штамм размножается у привитого и вызывает вакцинальный инфекционный процесс. — NEWS.ru), у которых было много противопоказаний и побочек. Времена изменились, а отношение во многом осталось. Что до «ЭпиВакКороны», то она создавалась по новым принципам, и мы всё ещё не очень хорошо их знаем. Думаю, недоверие — от недостатка знаний.

— Получается, «Спутнику V» больше доверяют, потому что это более стандартная вакцина?

— Мы много раз о ней слышали. Слышали о работе института Гамалеи над вакциной от Эбола. Про способ борьбы через аденовирус слышали. Это привычно, другие вакцины — нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В том же опросе Левада-Центра обнаружилось ещё меньше доверия у врачей к иностранным препаратам. AstraZeneca доверяют всего 13%. Пока у нас нет зарубежных вакцин, но теоретически такой низкий уровень доверия как-то может сказаться на прививках в России?

— У нас не доверяют их вакцине, а у них не доверяют нашей вакцине. Это следствие войны вакцин за рынок. Я изначально был против подобных публикаций, чтобы показывать друг на друга пальцем: «У вас негров обижают», «А у вас Навального посадили». Нет национальных вакцин, есть вакцины от коронавируса.

Тот же Pfizer — это абсолютно новая вакцина. С точки зрения врача и исследователя, я могу сказать, что это — абсолютный прорыв в медицине. Ладно вакцина, появятся лекарства иммуноонкологии. Это принцип лечения многих аутоиммунных заболеваний. Огромный прорыв. Однако вакцина Pfizer — совершенно новая, и мы не знаем, чего ожидать. Если мне скажут, что из-за неё вырастут рога, я не удивлюсь, может быть и вырастут. Аденовирусы мы используем 40 лет, а это — последние семь месяцев. Отсюда и недоверие.

AstraZeneca тоже на аденовирусном векторе. Могут ли быть тромбозы ? Могут. Но, например, у вакцины от вируса папилломы человека 33 случая тромбозов описано, но в 30 случаях у людей были предрасполагающие к нему факторы. Я не уверен, что и здесь AstraZeneca чётко связана с тромбозами. Конечно, нужно всё проверить. Так или иначе муссировать я это не стал бы, и так люди и у нас, и на Западе слишком подозрительно относятся к вакцинации. Люди думают, что раз все ругаются и обвиняют друг друга, значит, все вакцины плохие.