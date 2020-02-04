https://static.news.ru/photo/3aee5be2-471f-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Наталья Фатеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда советского кино Наталья Фатеева, которой сейчас 85 лет, месяц прожила одна и отказалась от услуг социальных работников, которые, по её мнению, стоят слишком дорого.

Так, за один поход в магазин надо отдать 240 рублей. Актриса сочла такое предложение невыгодным. Также она рассказала, что её вынуждают платить взносы за капремонт дома, хотя по закону от этого освобождены жильцы старше 80 лет, передаёт «Комсомольская правда».

Ещё одна странность, на которую указала Фатеева, — налоги на автомобиль. Ей до сих пор присылают оповещения о необходимости их уплатить, хотя она не владеет машиной уже больше 30 лет, с 1989 года. В поисках справедливости актриса обратилась к депутатам.

Фатеева играла в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи», «Москва — Кассиопея» и других.

Как писал NEWS.ru ранее, звезда культовых советских и российских фильмов и театральных постановок Светлана Крючкова назвала причины расставания со своим третьим супругом, художником-декоратором Александром Молодцовым. В браке с ним актриса провела 25 лет и родила сына Александра.