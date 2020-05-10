Аксёнов потребовал проверить жалобы врачей на отсутствие доплат

https://static.news.ru/photo/9997b4e2-929f-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Совет министров Республики Крым/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование после публичного обращения работников скорой помощи Керчи. Медики пожаловались на то, что не получили обещанные выплаты за работу с заражёнными коронавирусом.

Видеоролик был распространён через социальные сети.

Давайте в деталях разберемся. По Керчи — назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи центра медицины катастроф. Почему было допущено публичное обращение? Это значит, что руководитель там, извините, ни черта не делает, — цитирует «Интерфакс» поручение Аксёнова, сделанное на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона потребовал выяснить, как отреагировал на возмущение сотрудников руководитель станции и к кому он обратился с этой проблемой. Тех, кто проигнорировал проблему, нужно «очень жёстко» наказать, вплоть до увольнения по статье об утрате доверия, добавил он.

При этом Аксёнов пообещал пересмотреть нормы и подходы в методике расчёта федеральных и региональных доплат медикам, если их некорректность подтвердится.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, работники наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок.