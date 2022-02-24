Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил комитету по водному хозяйству готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Украины. До этого канал был перекрыт со стороны Украины в одностороннем порядке. Об этом Аксёнов написал в своём Telegram-канале.

Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды, - написал глава региона.

До признания Крыма российской территории Украина обеспечивала 85% потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после того, как полуостров вошёл в состав РФ, страна полностью прекратила его обеспечение водой.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России.