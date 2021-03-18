Аккаунт «Вести.Крым» заблокировали на YouTube

https://static.news.ru/photo/a95f4cdc-87db-11eb-b4a5-96000091f725_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-images.de/Global Look Press

Аккаунт телеканала «Вести.Крым» заблокировали на видеохостинге YouTube накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом рассказал директор ТРК «Вести.Крым» Александр Минаков.

С сегодняшнего дня мы не можем выкладывать сообщения на YouTube. Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня, — рассказал Минаков.

Он напомнил, что 18 марта празднуется седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Разумеется, на территории полуострова ожидается множество мероприятий, однако выпуски о них зрители не смогут увидеть в Сети.

Уточняется, что причиной для блокировки стала публикация на сайте «Вести.Крым» за 2019 год под заголовком «Вот кто в почёте на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». К публикации прикрепили видеозапись с хроникой времён Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают сёла, бросают гранаты, звучит речь на немецком языке.

Минаков отметил, что официальной запрос в YouTube уже отправлен. По его словам, ролик был позаимствован в качестве иллюстративного материала с немецко-французского телеканала. При этом на видео были сохранены все логотипы этого канала, поэтому нарушения авторских прав не было.

Получается, европейскому каналу можно это показывать, а российскому — нет, — добавил Минаков.

Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора написали письмо руководителям компании Google с требованиями снять ограничения с картины «Ржев. 500 дней в огне». Ранее в отношении фильма ограничительные меры принял видеохостинг YouTube, ссылаясь на то, что в ленте содержится «неприемлемый для некоторых пользователей» контент, а именно сцены насилия.