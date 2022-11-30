Астрофизик РАН: запуск спутников в космос может принести прибыль России Астрофизик РАН Эйсмонт рассказал, что запуск спутников в космос может принести прибыль России

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Сотрудничество бизнеса и государства сыграет решающую роль в развитии технологий дистанционного зондирования Земли, рассказал «Радио 1» астрофизик РАН Натан Эйсмонт. По его словам, сами по себе предприниматели «не дозрели» до запуска спутников ДЗЗ, но благодаря господдержке возможно сделать эту деятельность экономически выгодной. Эксперт считает, что через некоторое время бизнес по запуску спутников мог бы стать очень прибыльным.

Сейчас власти это осознали, но пора перейти к практическим шагам. Необходимо сделать эту деятельность экономически выгодной. И это возможно. <...> Можно рассчитывать, что создание спутников ДЗЗ может быть очень прибыльным делом при правильном подходе, даст доход, который не просто окупает затраты, но и позволяет развиваться, — рассказал Эйсмонт.

При этом ученый рассказал, что в России уже действуют коммерческие компании, которые занимаются изготовлением и запуском спутников, и являются очень востребованными. Однако конкретно спутников ДЗЗ на данный момент не хватает, уточнил эксперт.

22 октября ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.