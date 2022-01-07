Академик РАН объяснил, откуда мог появиться «омикрон»

К появлению штамма коронавируса «омикрон» могла привести мутация другой разновидности инфекции в организме человека с нарушенным иммунитетом. Такое предположение высказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова академик РАН Виталий Зверев, сообщает URA.RU. Он также усомнился в справедливости гипотезы китайских учёных о происхождении штамма.

Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться <...>. Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей. Это одна из гипотез, — сказал академик.

Он пояснил, что при изучении этой разновидности COVID-19 специалисты обычно акцентируют внимание только на S-белке. Однако необходимо учитывать, что у него есть ещё внутренний белок и регуляторные белки.

Академика поддержал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что многие учёные придерживаются предположения, что нулевым пациентом с «омикроном» был человек с иммунодефицитом или тот, кто болел коронавирусом и при этом получал лекарства, подавляющие иммунный ответ организма.

Учёный напомнил, что в Южной Африке, где впервые был выявлен новый штамм, существует проблема распространения ВИЧ и большинство населения от коронавируса не привито. В связи с этим данная гипотеза наиболее вероятна.

Китайские учёные некоторое время назад выдвинули версию о происхождении «омикрона» от мышей. По их мнению, грызуны заразились от людей и в результате в организме одного из животных сформировалась новая разновидность инфекции.

Ранее сообщалось, что Токарев назвал иммунную систему самой уязвимой для «омикрона». Штамм подрывает чувствительность клеток организма к интерферонам, заставляя при этом иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньшее его количество.