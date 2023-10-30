Академик Асмолов назвал основной вопрос современного образования Академик Александр Асмолов: главный вопрос образования — как научить учиться

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Один из ключевых вопросов современного образования на всех уровнях заключается в том, как научить человека учиться, заявил NEWS.ru доктор психологических наук, академик Российской академии образования и завкафедрой психологии личности МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов. Он добавил, что потенциал человека к обучению появляется, когда у него есть мотивация.

Ключевой стратегический вопрос современного образования — и дошкольного, и школьного, и тем более высшего и специального профессионального в разных вариантах, — это вопрос о том, как научить учиться. Когда обсуждают этот вопрос, то иногда наивно сводят саму великую формулу умения учиться к тому, что это очередной навык, очередной автоматизм. Это в корне неверно, — заявил Асмолов.

По его мнению, ключевым моментом умения учиться является «возможность рождения мотивации, стремления и желания» делать это.

Когда есть мотивация, тогда пробуждается намного больше возможностей, потенциала человека к обучению, — добавил академик.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»).

Как утверждает министр просвещения РФ Сергей Кравцов, предлагаемые единороссами нововведения не предполагают запрета смартфонов для школьников. По словам чиновника, гаджеты будут использоваться в образовательном процессе с разрешения учителя.