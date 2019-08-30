https://static.news.ru/photo/bf1ace34-cb99-11e9-8253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

Семейная пара Тибодо выиграла суд у канадской авиакомпании за дискриминацию французского языка.

Мишель и Линда подали 22 жалобы на Air France, в частности, их возмутило, что одно из слов на ремне безопасности в салоне самолёта было выгравировано только на английском, передаёт CNN .

Также семье не понравилось, что французский шрифт на табличках «выход» и «внимание» на бортах компании меньше, чем английский. Таким образом авиаперевозчик нарушил Хартию прав и свобод и Закон об официальных языках, обеспечивающий равный статус английского и французского.

Отмечается, что Тибодо судились с Air Canada уже в пятый раз, начиная с 2005 года, но четыре раза их иски не удовлетворяли.

Как писал News.ru ранее, российская «дочка» Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — оштрафована на 2,5 млн рублей за незаконную координацию цен на мобильные устройства у реселлеров. Наряду с этим работники компании, которые непосредственно занимались контролем за поддержанием цен торговыми организациями, привлечены к административной ответственности.