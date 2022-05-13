Агроном рассказала, что можно сажать в дождливую погоду Агроном Шубина: в дождливую погоду можно сажать капусту и пересаживать кустарники

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В дождливую погоду можно сажать капусту, пересаживать кустарники и крупносемянные растения, сообщила агроном Людмила Шубина изданию «ФедералПресс». Она отметила, что грядками заниматься не стоит, лучше поработать в теплице. Например, высадить огурцы и желательно с биогумусом для сохранения тепла.

Во время дождя можно пересаживать кустарники и крупносемянные растения. Можно сажать капусту, — сказала Шубина.

Она добавила, что для правильной пересадки растения нужно выкопать ямку, засыпать около стакана древесной золы, ложку суперфосфата и смешать с перегноем, а затем засыпать местной землёй. Растение с открытой корневой системой при пересадке нужно сверху подрезать на треть.

Вообще же в дождливую погоду лучше просто отдохнуть, посидеть дома, почитать и пообщаться с родными, посоветовала Шубина.

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