Аэропорты ответили пауэрлифтеру Тураевой, которой пришлось доказывать пол

https://static.news.ru/photo/7ea22f64-0338-11eb-8ac9-fa163e074e61_660.jpg Анна Тураева Фото: turaevaanna/instagram.com

Администрации международных аэропортов Внуково и Пулково отреагировали на заявления чемпионки мира по силовому троеборью (пауэрлифтингу) Анны Тураевой. Спортсменка в своём Instagram выразила возмущение тем, что от неё в унизительной форме требовали доказать свой пол.

Тураева летела из Петербурга домой в Краснодар с пересадкой в Москве. И в Пулково, и во Внуково сотрудники служб контроля отказывались её пропускать, приняв за мужчину, сообщила она. По словам спортсменки, они относились к ней оскорбительно и публично задавали вопросы интимного характера.

Я не обижена тем фактом, что во мне видят больше мужчину. Но для выяснения личности есть специально отведённые кабинеты! Психологическое давление и унижение личности не заслуживает никто! Моя внешность не даёт никому права лезть ко мне в душу (и трусы) с вопросами интимного характера! — резюмировала Тураева.

Аэропорт Пулково начал служебную проверку по факту случившегося, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там также отметили, что на проверке настаивал и авиаперевозчик Utair. Аналогичный запрос компания направила и в московский аэропорт. Во Внуково уже заявили, что не могут подтвердить информацию, описанную спортсменкой в соцсети.

На кадрах, сделанных камерами видеонаблюдения, отчётливо зафиксировано, что нарушения этических норм при прохождении предполётных процедур персоналом аэропорта Внуково в отношении этого пассажира не было допущено, — прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

Авиаперевозчик, в свою очередь, отметил, что расстроен описанным пассажиркой отношением аэропортовых служб к людям:

Utair считает, что во всех аэропортах страны пассажирам должно быть обеспечено уважительное отношение, как они того заслуживают. Как только аэропорты предоставят официальные данные, включая записи камер, авиакомпания примет дальнейшие решения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прилетающим в аэропорт Шереметьево пассажирам приходится ждать возможности сдать тест на коронавирус в ужасных условиях. В узких коридорах образовались очереди из ожидающих теста, люди не имеют возможности соблюдать установленную социальную дистанцию, многие не носят маски.