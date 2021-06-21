«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

В июле российская авиакомпания «Аэрофлот» собирается пустить по четыре рейса в неделю в Болгарию. Самолёты будут летать в столицу страны — Софию — и в курортный город Бургас. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас, — сказали в пресс-службе.

Решение было принято благодаря решению оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который с 28 июня разрешил полёты в ряд стран, включая Болгарию.

Также «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Афины. Туда самолёты будут летать семь раз в неделю. Также рейсы будут выполняться в Салоники и Ираклион.

Уже открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнение пяти рейсов в неделю, — добавили в компании.

Ранее власти Турции предупредили туристов, в том числе из России, о том, что мошенники пытаются их обмануть при попытке забронировать номер в отелях на турецких курортах. На сайте Министерства торговли республики опубликована памятка для путешественников.