10 февраля 2026 в 17:51

«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» признан лидером по перевозке иностранных туристов на маршруте из России в китайский курортный город Санья в 2025 году. Компанию удостоили наградной стелы International Route Performance Star Award. Соответствующая церемония прошла в ходе ежегодного итогового совещания, организованного Hainan Airport Group Co. Ltd при участии представителей китайских и иностранных авиакомпаний.

Прямое авиасообщение между Москвой и курортом было впервые запущено «Аэрофлотом» в декабре 2023 года. В последующие два года авиакомпания увеличила частоту рейсов и приступила к развитию программы полетов на китайский курорт из регионов России.

Аэрофлот в текущем зимнем сезоне выполняет прямые рейсы в Санья из девяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Хабаровска. За 2025 год Группа «Аэрофлот» перевезла между городами РФ и китайским курортом 456 тыс. пассажиров. Этот объем пассажиропотока более чем вдвое превысил результат 2024 года.

Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы в пять пунктов КНР из Москвы: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья. Также Группа «Аэрофлот» реализует региональную программу полетов.

Ранее «Аэрофлот» обновил меню в экономклассе на всех рейсах из Москвы длительностью от трех до семи часов, а также на рейсах свыше семи часов. Холодные закуски включают в себя сыры российских производителей, мясные деликатесы, красную рыбу с Дальнего Востока, овощи и свежую зелень. На горячее пассажиры экономкласса смогут попробовать новые блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. Кроме того, в меню экономического класса обновились и десерты.

