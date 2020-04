«Аэрофлот» совершит вывозной рейс из Москвы в Нью-Йорк

Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс в Twitter. Все пассажиры, которые были зарегистрированы на отменённый рейс 3 апреля, автоматически перерегистрированы на сегодняшний рейс.

Update: Aeroflot just informed us it’s requested permission to operate a flight to NYC at 14:15 today, April 7. Per Aeroflot, anyone booked on their flight cancelled on April 3 automatically rebooked for today’s flight; report to Terminal F Aeroflot counter Sheremetyevo. 1/4