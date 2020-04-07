«Аэрофлот» совершит вывозной рейс из Москвы в Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/ee995a56-78b2-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, на котором граждане США смогут вернуться домой.

Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс в Twitter. Все пассажиры, которые были зарегистрированы на отменённый рейс 3 апреля, автоматически перерегистрированы на сегодняшний рейс.

Update: Aeroflot just informed us itâs requested permission to operate a flight to NYC at 14:15 today, April 7. Per Aeroflot, anyone booked on their flight cancelled on April 3 automatically rebooked for todayâs flight; report to Terminal F Aeroflot counter Sheremetyevo. 1/4 — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 7, 2020

Она также рассказала, что посольство США продолжает подготовку чартерного рейса, который должен вывезти американцев 9 апреля.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о новых рейсах для эвакуации россиян из других стран. 7 апреля перевозчик совершит два рейса из Бангкока.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.