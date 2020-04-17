«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в другие страны до августа

https://static.news.ru/photo/5d8df884-803f-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на международные рейсы, запланированные на первые летние месяцы.

В частности, нельзя купить билеты в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану и другие города мира на даты ранее 1 августа. До этого момента были доступны вылеты с 1 мая. Количество внутренних перелётов было сокращено ранее, передаёт «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, авиаперевозчиков предлагают проверить за выдачу сертификатов на полёты вместо возврата денег за билеты. Соответствующее обращение генеральному прокурору Игорю Краснову направило Общероссийское объединение пассажиров.