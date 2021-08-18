«Аэрофлот» приостановил полёты в Бангкок из-за событий в Афганистане

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Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов в Бангкок на сентябрь и октябрь. Это связано с ограничениями на полёты над Афганистаном, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Действительно, «Аэрофлот» приостанавливает полёты в Бангкок из-за ограничений на полёты над Афганистаном, — сказал источник.

На сайте авиакомпании последний рейс в Бангкок, который можно было забронировать, датируется 21 августа.

Рекомендует избежать полётов в воздушном пространстве Афганистана Агентство авиационной безопасности Европейского союза до следующего извещения. Заявление выпущено по результатам внеочередного заседания спецгруппы по оценке рисков Евросоюза 17 августа.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что рано говорить о завершении коронавирусного кризиса авиаперевозок, но в компании оптимистично смотрят на возобновление работы отрасли в оптимальном режиме.