https://static.news.ru/photo/42e51a92-e942-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об изменении маршрутов в связи с распространением коронавируса. Перевозчик приостанавливает выполнение рейсов в китайские города Пекин и Гуанчжоу.

Соответствующие ограничения будут действовать с 28 марта (29 марта для Гуанчжоу) до 30 апреля, говорится на сайте авиаперевозчика.

При этом компания продолжает продавать билеты на регулярные рейсы в Рим, Лондон, Берлин, Мадрид, Париж, Амстердам, Брюссель, Дублин, Женеву и Нью-Йорк.

Как писал NEWS.ru, к 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч человек. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли четыре человека.