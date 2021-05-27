«Аэрофлот» перевёз пассажиров отменённых рейсов Air France

https://static.news.ru/photo/7b839ca4-bf86-11eb-b429-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из-за отмены полётов над Белоруссией пассажиры французской авиакомпании Air France не смогли попасть в Москву. Перевезти людей в Россию взялся «Аэрофлот», сообщает Пятый канал.
Как рассказали пассажиры, полёт прошёл хорошо, им даже не пришлось менять билеты или вносить доплату.
Всё замечательно прошло. Так, как я и привык за последние годы, постоянно летая из Франции в Россию, — отметил житель европейской страны.
Компания Air France приостановила полёты над Белоруссией 25 мая.
Как сообщалось, 24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Такие ограничения были введены из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали.