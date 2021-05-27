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«Аэрофлот» перевёз пассажиров отменённых рейсов Air France

10:25, 28 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за отмены полётов над Белоруссией пассажиры французской авиакомпании Air France не смогли попасть в Москву. Перевезти людей в Россию взялся «Аэрофлот», сообщает Пятый канал.

Как рассказали пассажиры, полёт прошёл хорошо, им даже не пришлось менять билеты или вносить доплату.

Всё замечательно прошло. Так, как я и привык за последние годы, постоянно летая из Франции в Россию,отметил житель европейской страны.

Компания Air France приостановила полёты над Белоруссией 25 мая.

Как сообщалось, 24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Такие ограничения были введены из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали.

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