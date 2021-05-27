«Аэрофлот» перевёз пассажиров отменённых рейсов Air France

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Двое жителей Челябинска приговорены к 12 годам лишения свободы за причастность к международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

Суд признал челябинцев виновными по статьям о содействии и участии в террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Первую треть наказания они будут отбывать...