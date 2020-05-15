«Аэрофлот» отменил на год аннулирование бонусных миль

https://static.news.ru/photo/7c836cb0-96bf-11ea-a568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил на 12 месяцев аннулирование бонусных миль и продлил их действие. Таким образом туристы смогут воспользоваться милями, которые не сгорят и будут доступны в течении 2021 года. Об этом сообщается в рассылке компании для пассажиров.

Не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах участники программы, сохранят свои мили: даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году, в 2021 году мили не сгорят. У участников будет еще один год, чтобы активировать мили и использовать их на будущие перелеты, — сообщила авиакомпания в рассылке.

Бонусные мили «Аэрофлота» делятся на набранные непосредственно за счёт полётов, они называются квалификационные, а также бонусы за покупки в магазинах или по кобрендинговым картам. При этом квалификационные мили, необходимые для поддержания статуса в бонусной программе, которые делятся на серебряные, золотые и платиновые, в конце года аннулируются.

При этом в текущем году должны были сгореть все накопленные мили клиентов, которые не пользовались услугами авиакомпании после 1 августа 2018 года.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что в России пассажиры самолётов будут рассажены с дистанцией.