«Аэрофлот» будет раздавать пассажирам медицинские маски

https://static.news.ru/photo/2b4b5382-a112-11ea-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры «Аэрофлота» смогут получить медицинские маски во время полёта. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками, — говорится в пресс-релизе компании.

Пассажиры смогут попасть на борт воздушного судна только при наличии средств индивидуальной защиты. Они должны пользоваться ими на протяжении всего полёта, сообщает ТАСС.

Ранее Росавиация подготовила методические рекомендации для авиакомпаний. В них указано, что пассажиры должны быть рассажены с соблюдением дистанции. При расстановке кресел по два в ряд люди будут сидеть в шахматном порядке, а если кресел по три в ряд, тогда среднее место будет оставаться свободным.

NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, два раза изменить дату или направление для вылета без выплаты штрафа авиакомпании.