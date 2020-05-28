«Аэрофлот» будет раздавать пассажирам медицинские маски

Пассажиры «Аэрофлота» смогут получить медицинские маски во время полёта. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками, — говорится в пресс-релизе компании.
Пассажиры смогут попасть на борт воздушного судна только при наличии средств индивидуальной защиты. Они должны пользоваться ими на протяжении всего полёта,
Ранее Росавиация подготовила методические рекомендации для авиакомпаний. В них указано, что пассажиры должны быть рассажены с соблюдением дистанции. При расстановке кресел по два в ряд люди будут сидеть в шахматном порядке, а если кресел по три в ряд, тогда среднее место будет оставаться свободным.
NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, два раза изменить дату или направление для вылета без выплаты штрафа авиакомпании.
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