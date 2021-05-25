Адвокаты Ефремова попросили суд заново рассмотреть дело актёра

https://static.news.ru/photo/8c1d6b36-be09-11eb-9e8d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты Михаила Ефремова просят передать уголовное дело актёра на новое апелляционное рассмотрение. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе Пресненского суда.

В адрес суда поступила кассационная жалоба. Защитники актёра Пётр Хархорин и Роман Филиппов просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2021 года и хотят передать уголовное дело Ефремова на новое рассмотрение.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что сообщения об этапировании Михаила Ефремова из колонии в Москву являются фейками. Адвокат актёра заявил, что артиста никто в столицу не привозил.