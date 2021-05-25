Адвокат Ефремова опроверг сообщения об этапировании актёра в Москву

https://static.news.ru/photo/1458d476-be01-11eb-b97d-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения об этапировании Михаила Ефремова из колонии в Москву являются фейками. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат актёра Роман Филиппов.

По словам юриста, Ефремова никто в столицу не привозил. Он один раз был в Москве по делу о лжесвидетелях, пояснил Филиппов.

Полный фейк. <...> Не соответствует [действительности], конечно, — подчеркнул адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста тайно этапировали в Москву для дачи показаний по делу о наркотиках. Как рассказал сотрудник ФСИН, он лично надел Ефремову на ногу электронный браслет, после чего его отправили под домашний арест.

В настоящее время Михаил Ефремов находится в ИК-4 в Белгородской области.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.

Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.