Ефремов рассказал о предложении Пашаева «купить свидетелей» для суда

https://static.news.ru/photo/d301dc8a-6af3-11eb-a02b-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, что ныне лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший его интересы в суде, предлагал «купить свидетелей» для суда. Такие показания заслуженный артист РФ дал во время допроса в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе.

По словам Ефремова, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно скажут, что не видели актёра за рулём внедорожника, передаёт Lenta.ru cо ссылкой на Telegram-канал Mash. При этом Пашаев якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили только по 300 тысяч.

Между тем сам Пашаев усомнился в том, что актёр действительно дал такие показания. Во-первых, потому что в таком случае он является соучастником преступления, а во-вторых, потому что находился под домашним арестом и вообще не мог знать что-либо о подкупе свидетелей.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Однако в начале февраля он был этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в ходе его судебного разбирательства. Сейчас у Ефремова статус свидетеля, но он может снова предстать перед судом, если будет доказана его причастность к подкупу свидетелей. Следствие также интересуется ролью в этой истории Эльмана Пашаева, представлявшего интересы артиста в суде и позднее лишённого статуса адвоката.

Как писал NEWS.ru, Ефремов решил воспользоваться своим нахождением в Москве, чтобы подать кассационную жалобу на свой приговор. Предполагается, что в столице актёр может провести до двух месяцев.