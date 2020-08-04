Адвокатов Сафронова хотят наказать за отказ давать подписку о неразглашении

https://static.news.ru/photo/9b6cc066-d6ae-11ea-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Управление Минюста по Москве направило просьбу в адвокатскую палату о том, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности защитников журналиста Ивана Сафронова.

Причиной такого заявления стал отказ четырёх адвокатов журналиста давать подписку о неразглашении материалов дела о госизмене, сообщает РБК.

Следователь составил на каждого из адвокатов протокол о том, что они отказались от подписки, он был составлен с участием понятых. Обычно следствие расценивает данный документ как равноценный подписке. <...> Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела, — сообщил один из адвокатов журналиста Иван Павлов.

Жалоба из Минюста уже поступила на одного из адвокатов — Дмитрия Катчева. Отмечается, что если на адвоката заведут дисциплинарное дело, то он может лишиться своего адвокатского статуса. На адвокатов Евгения Смирнова и Ивана Павлова жалоб пока не поступало.

Дмитрий Катчев подчеркнул, что давать подписку о неразглашении — это право адвоката, а не его обязанность.

Как писал NEWS.ru ранее, ФСБ РФ не связывает дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России.