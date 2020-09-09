Адвокат: замглавы Минэнерго РФ Тихонову может грозить до 10 лет заключения

https://static.news.ru/photo/868446a2-f2af-11ea-b134-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тихонов Фото: minenergo.gov.ru

Заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Следственный комитет намерен требовать ареста чиновника.

Тихонов свою вину не признал. По мнению адвоката Игоря Трунова, такая позиция чиновника является совершенно верной, поскольку признание вины возможно на любом этапе как следствия, так и судебного разбирательства. Лучше всего — признавать свою вину на «последнем слове».

Сейчас, когда на него распространяется презумпция невиновности, следствие должно скрупулезно собрать все факты его виновности. Он грамотный человек, с хорошим образованием, сделал серьёзную карьеру. Не думаю, что это тривиальное преступление, которое легко доказать, — считает юрист.

Как рассказал Трунов НСН, когда дело доходит до суда, половина «доказательств» рассыпается и начинается давление через СИЗО, через сделку со следствием, с фигурантами, с липовыми свидетелями.

По его мнению, в случае доказательства вины Тихонову может грозить до 10 лет ограничения свободы.

Анатолия Тихонова задержали 8 сентября 2020 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российские энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014-го по 2019 год, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года, писал NEWS.ru.