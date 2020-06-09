Адвокат: возраст и COVID-19 могут уберечь Ефремова от СИЗО

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Адвокат Михаила Ефремова Игорь Трунов заявил, что возраст артиста, ставший виновником ДТП, COVID-19 и непредумышленный состав преступления, скорее всего, уберегут его от СИЗО.

Возраст, эпидемия коронавируса и непредумышленный состав преступления — вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики, — отметил юрист.

По его словам, следствию необходимо собрать ряд документов, поэтому пока нет обвинения. Он добавил, что актёра могут арестовать, но вероятность этого небольшая, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Отвечая на вопрос, стоит ли лишать артиста званий, он отметил, что «об этом мы вообще не думаем».