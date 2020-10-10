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Адвокат топ-менеджера банка «Траст» обжалует его арест

13:13, 10 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова Владимир Слащев заявил, что обжалует избрание топ-менеджеру меры пресечения в виде ареста.

Я обязательно подам жалобу на решение о помещении Хабарова под стражу. Сначала — короткую, потом, после ознакомления с полным текстом решения, — уже в полном виде, — сказал юрист ТАСС.

Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова 9 октября. Ему предстоит провести в СИЗО до 30 ноября.

Как писал NEWS.ru, топ-менеджера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне у него прошёл обыск в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению экс-партнёра по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Тот уверяет, что банкир в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 900 млн рублей.

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