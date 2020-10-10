Адвокат топ-менеджера банка «Траст» обжалует его арест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах, которая началась в октябре, завершится в июне 2021 года. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Он отметил, что ведомство широко использует цифровые технологии, которые позволяют существенно ускорить сбор и обработку информации, передаёт РИА Новости. Основной этап переписи у нас пройдёт в апреле следующего года. Перепись...