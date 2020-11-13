Адвокат сообщил о возможном сценарии раздела имущества Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/bd184bfc-2746-11eb-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская может лишиться части имущества, доставшегося от покойного. Шанс отсудить у неё материальные ценности имеет пасынок режиссёра Степан. Об этом журналистам сообщил адвокат Юрий Шель.

Джигарханян перед кончиной успел жениться на своей второй супруге Татьяне Власовой. Однако при определённых условиях его пасынок может претендовать на часть имущества и от первого брака. По словам Шеля, наследниками имущества Джигарханяна будут все лица, указанные в завещании. Но неизвестно, успел ли артист оформить этот документ. Если нет, тогда в силу вступает право наследования. В живых уже нет родителей режиссёра, детей по крови у него также нет. Однако у Джигарханяна остался пасынок Степан, являющийся наследником первой очереди.

Усыновлённый ребёнок покойного сможет претендовать на часть имущества первой жены отца, если между артистом и Цымбалюк-Романовской не было заключено соглашений, касающихся этого вопроса.

Если пасынок актёра вступит в наследство и увидит, что какая-то часть наследства отошла Виталине, то он может подать в суд. Стоит заявить, что в совместном браке Армен Борисович и Виталина приобрели, и потребовать свою долю. У него есть шанс отсудить это имущество, — цитирует юриста портал Teleprogramma.pro.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.

Как писал NEWS.ru, Джигарханян владел частью трёхкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве общей стоимостью 30 млн рублей. Кроме того, артисту принадлежала однокомнатная квартира в Красногвардейском районе площадью 54 квадратных метра и стоимостью около 5 млн рублей.

Трёхкомнатная квартира досталась Джигарханяну от московских властей, позже он её приватизировал, а после развода с Татьяной Власовой ему отошла половина недвижимости.