https://static.news.ru/photo/716a9d5c-4c0b-11ea-860e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВПО/vk.com

Адвокат Светлана Сидоркина прокомментировала приговор, вынесенный Приволжским окружным военным судом в Пензе фигурантам дела террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ). По мнению юриста, в действиях осуждённых нет состава преступления.

Я считаю, что здесь вообще не может речь идти о каком-то террористическом преступлении, это уже измышления правоохранительных органов. По-моему, здесь должна быть совершенно другая квалификация и вообще стоит вопрос есть ли там вообще состав уголовно наказуемого деяния, — сказала она NEWS.ru.

Вердикт суда адвокат назвала «очень суровым». По мнению Сидоркиной, он не соответствует степени общественной опасности и действиям, которые фигуранты дела «фактически не совершали».

Дело «Сети» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии спецслужб, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорилсемерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.