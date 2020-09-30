Адвокат рассказала о нюансах работы судебных приставов

https://static.news.ru/photo/6ce4abbc-030b-11eb-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне создают себе множество проблем из-за того, что не знают, как работает Федеральная служба судебных приставов РФ. О том, какие особенности присутствуют в отношениях между гражданами и сотрудниками ФССП, рассказала юрист Екатерина Антонова.

Главной проблемой, по мнению адвоката, является то, что, сталкиваясь с приставами, люди не понимают ни своих прав, ни прав сотрудников службы. Россияне также не знают, как обжаловать их действия.

Многие взыскатели при этом имеют претензии к работе ФССП. Однако в нынешнем году, по сравнению с первым полугодием 2019 года число исполненных требований, частично или полностью увеличилось на 1,8 миллиона.

Антонова в интервью «ПолитЭксперту» объяснила , что причина неисполнения исполнительных производств заключается не в отсутствии желания работать, а в огромном объёме обязанностей.

То и дело мы слышим, что приставы не хотят работать. Исполнительные производства (ИП) годами не исполняются. Взыскатели обращаются с жалобами во все инстанции, а им приходят отписки. В большинстве случаев отсутствие активности у судебных приставов обусловлено их большой загруженностью, — отметила адвокат.

При этом иногда бывают случаи, когда пристав действительно лично заинтересован не совершать исполнительные действия. Для решения таких неприятных ситуаций есть несколько случаев.

В первом варианте, когда сотрудник ФССП просто не успевает выполнять свою работу из-за загруженности, можно написать жалобу на его действия руководителю отдела или главному приставу. Можно пойти и в прокуратуру, а если и это не помогает — в суд.

Антонова пояснила, что обратиться в суд общей юрисдикции на признание действий или бездействий пристава можно в порядке КАС РФ. Важно мотивировать свои иски доказательствами — в таком случае шанс на победу значительно возрастает.

При этом, как рассказала эксперт, пристав после этого будет обязан отчитаться перед судом о своей работе, а если и на этот раз сотрудник ФССП продемонстрирует отсутствие результатов, то его могут уволить или привлечь к уголовной ответственности.

Сейчас в моей практике рассматривается дело судебного пристава как уголовное, ряд дел рассматривается в порядке Административного кодекса, — отметила Антонова.

Во втором случае, когда пристав не исполняет свои обязанности из-за злого умысла, Антонова порекомендовала, вместе с предыдущими советами, также написать заявление в следственные органы для принятия решения в отношении виновного лица в соответствии с законом РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее приставы взыскали с соратника оппозиционера Алексея Навального более 3 млн рублей.