Адвокат рассказала, какое наказание грозит главреду The Insider

Адвокат Сталина Гуревич в разговоре с NEWS.ru рассказала, для чего был подан иск о клевете против главного редактора The Insider (издание признано иноагентом в РФ) Романа Доброхотова. Она отметила, что серьёзное наказание журналисту не грозит.

Юрист представляет интересы обвинителя Доброхотова — нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Она уточнила, что зарубежный сотрудник прессы сейчас находится не в России, поэтому оформил доверенность, согласно которой адвокат может действовать самостоятельно в его интересах.

Ничего ему такого страшного не светит. Поскольку статья и твит были размещены до внесения изменений в статью, то лишение свободы там не предусмотрено по старой редакции [закона]. Какой-то не очень крупный штраф, — сказала Гуревич.

Она подчеркнула, что целью подачи иска было «показать всем представителям либеральной общественности» возможную ответственность «за свои слова».

Нельзя просто так человека в чём-то обвинять — не важно, в чём обвиняют. За свои слова нужно нести ответственность. Начали с господина Доброхотова, — заключила адвокат.

Утром 28 июля к Доброхотову пришла московская полиция с обысками, о чём он написал в соцсетях. На место выехал адвокат из «ОВД-Инфо». Как рассказала юрист Сталина Гуревич, которая представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, обыски проходят в рамках дела о клевете. Оно было возбуждено из-за статьи The Insider, согласно которой дер Верфф по заказу Минобороны публиковал ложные публикации о сбитом на Украине самолёте Boeing.