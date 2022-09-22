Адвокат рассказал о замене военной службы при мобилизации Адвокат Чиков рассказал о праве мобилизованных заменить военную службу на альтернативную гражданскую

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Военный билет

В том случае, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданиям гражданина, он может подать заявление на альтернативную гражданскую службу, сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. По его словам, это касается не только призывников срочной военной службы, но и мобилизованных, на что указывает Конституционный суд России.

Конституционный Суд РФ в Определении № 63-О от 22 мая 1996 года указал, что буквально закрепленное в названной конституционной норме и не нуждающееся в конкретизации право граждан, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, на замену ее альтернативной гражданской службой, как и все другие права и свободы человека и гражданина, является непосредственно действующим и должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон, — поделился Чиков.

При этом он подчеркнул, что нормативно-правовых актов, регулирующих порядок организации и несения альтернативной гражданской службы, в России нет. Адвокат считает, что этот факт не должен мешать россиянам проходить гражданам альтернативную службу.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.