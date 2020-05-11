Адвокат рассказал о состоянии основателя «Омбудсмен полиции»

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится в состоянии средней тяжести. По словам его адвоката Сергея Бадамшина, у Воронцова обострились старые болезни.
Ранее Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20.
Владимир Воронцов всё ещё находится в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализация в хирургическое отделение произошла из-за обострения старых заболеваний, — сказал юрист.
8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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