Адвокат рассказал о состоянии основателя «Омбудсмен полиции»

https://static.news.ru/photo/ca7ffc78-9433-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: ombudsmen_police/instagram.com

Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится в состоянии средней тяжести. По словам его адвоката Сергея Бадамшина, у Воронцова обострились старые болезни.

Ранее Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20.

Владимир Воронцов всё ещё находится в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализация в хирургическое отделение произошла из-за обострения старых заболеваний, — сказал юрист.

8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Как писал NEWS.ru, бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.