Адвокат рассказал о планах Бута на ближайшее время Адвокат Бута Тарасов заявил, что предприниматель первым делом встретится с семьей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алексей Тарасов, адвокат освобожденного в США предпринимателя Виктора Бута, заявил NEWS.ru, что его подзащитный в первую очередь собирается побыть с семьей. По его словам, Буту необходимо привести в порядок свое здоровье, подорванное в тюрьме, после чего можно будет заняться делами.

Первым делом Виктор собирается побыть с семьей и наверстать упущенное время за 14 лет, проведенных в неволе. Далее ему необходимо привести в порядок свое здоровье, потому что условия содержания были, прямо скажем, не очень. Дальше нужно будет приводить в порядок дела и бизнес, но тут у меня никаких сомнений нет, что Виктор справится, — сообщил Тарасов.

Он добавил, что по возвращении домой Бута ждет ряд встреч. Тарасов предположил, что будет встреча с Владимиром Путиным, но он не знает, есть ли такая договоренность.

И я надеюсь, что Виктор сможет быть полезным для своей Родины, и у него все будет хорошо, — резюмировал Тарасов.

8 декабря Москалькова рассказала после обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, что их помиловали перед обменом. Она добавила, что спецслужбы РФ сыграли главную роль в передаче Бута российской стороне, и назвала это новогодним подарком.

В МИД России сообщили, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби. Самолет с бизнесменом приземлится во Внуково.