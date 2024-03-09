Адвокат рассказал, могут ли Пугачеву лишить отчислений и прав на ее песни Адвокат Жорин: законодательство позволяют лишить Пугачеву авторских отчислений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Российские власти не могут запретить упоминать народную артистку СССР Аллу Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что законодательство позволяет лишить Примадонну отчислений, так как данный тип авторских прав считается имущественным.

Авторские права бывают имущественные и неимущественные. Неимущественные: право на имя, право указываться как автор произведения. Неимущественных прав невозможно лишить. А есть имущественные, исключительные авторские права. Имущественная часть, как и любое имущество — автомобиль, квартира, деньги — при определенных обстоятельствах может уходить от одного собственника к другому. Имущественные права могут отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться, — добавил Жорин.

По его словам, в современном российском законодательстве достаточно норм для соблюдения баланса между свободой слова и наказанием за клевету — от гражданско-правовых мер до уголовного преследования. Собеседник подчеркнул, что никто не имеет права запретить Пугачевой называться автором и исполнителем тех или иных произведений.

Но Пугачева же не является автором и композитором многих песен. Возможно, у нее есть имущественные права, а может она их передала. Речь, скорее всего, идет, об имущественной части, чтобы они не получали отчислений, имущественную часть как раз отобрать можно. Есть еще такое понятие как смежные права. Упоминать ее как автора-исполнителя — это право никто отобрать не может. А имущественные права — можно, как любую вещь, — подытожил Жорин.

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».

После этого депутат Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Против идеи депутата также высказался актер и шоумен Никита Джигурда. Он сказал, что не поддерживает «охоту на ведьм».