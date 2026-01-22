Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто

У любой модели машины есть рыночная цена, ниже которой ее вряд ли станут продавать, поэтому предложения купить авто за бесценок должны вызывать подозрения, предупредил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, особенно это касается тех объявлений, где стоимость машины отличается на 10-30%. Это явное свидетельство недобросовестности продавца, уточнил эксперт.

Есть рыночная цена на автомобили. Если она сильно отличается от той, что указана в объявлении, это должно вызвать подозрения. А уж если она отличается от таких же автомобилей аналогичных комплектаций на 10-30%, то, безусловно, это уже свидетельство недобросовестности продавцов, — сообщил Багатурия.

Адвокат добавил, что в России уже давно существует мошенническая схема, согласно которой сотрудники автосалонов часто завлекают людей заманчивыми ценами, а потом оказывается, что машина, указанная в объявлении, в автосалоне отсутствует. А покупатель, который приезжает издалека, уже настроился на покупку, и деньги у него с собой. Тогда его «обрабатывают» сотрудники лже-автосалонов, объяснил Багатурия.

Ранее в Удмуртии задержали 18 работников автосалона, подозреваемых в аферах с продажей автомобилей. По версии МВД, злоумышленники привлекали клиентов через рекламу в Сети, предлагая машины по искусственно заниженным ценам, выгодный обмен по системе trade-in и различные бонусы, но после подписания договоров выяснялось, что итоговая стоимость авто оказывалась намного выше обещанной. Пострадали 74 человека, сумма ущерба превысила 144 млн рублей.