Адвокат предложила необычный способ борьбы с разводами в России Юрист Воробьева предложила обязать инициатора развода содержать экс-супруга в течение года

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Согласно данным Росстата, число разводов в России растет, и в прошлом году было зарегистрировано более 683 тысяч расторжений брака, что на 155 тысяч больше, чем в 2019-м, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Яна Воробьева. Она предложила исправить ситуацию с помощью ужесточения процедуры развода.

Поможет увеличение государственной пошлины за подачу иска о расторжении брака. Сейчас это 600 рублей. Возможно, если сумму увеличить, например, до пяти-шести тысяч рублей, это остановит пары от необдуманных поступков, — считает Воробьева.

Также, по ее мнению, можно законодательно ввести и закрепить определенный период для примирения сторон. Это увеличит срок рассмотрения дела о разводе, а значит, появится больше времени для примирения и разрешения накопившихся проблем и непонимания.

Можно также предусмотреть, чтобы инициатор развода был обязан содержать супругу или супруга в течение года после расторжения брака. К слову, в некоторых странах есть такая практика, — добавила юрист.

Ранее семейный психолог Елена Гусева предупредила, что одной из частых причин мужских измен является инфантильность и незрелость, когда сами они объясняют измену мифами о полигамности или об инстинктах.