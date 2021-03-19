Адвокат посоветовал лечь в гроб, чтобы выйти замуж

https://static.news.ru/photo/bacec064-88bd-11eb-8878-96000091f725_660.jpg Фото: advokatzhorin/instagram.com

Звёздный адвокат Сергей Жорин не исключил, что ритуал с собственными похоронами и лежанием в гробу способствует снятию «венца безбрачия». Он считает, что этот метод работает, и предложил поэкспериментировать не только артистам, но и простым девушкам, отчаянно желающим выйти замуж.

Продюсер Бари Алибасов словно снял венец безбрачия. После того как десять лет назад устроил собственные фальшивые похороны с лежанием в гробу и поездкой в крематорий, он обрёл не только долголетие, но и женился на Лидии Николаевне Шукшиной, с которой они долгие годы дружили, но вот тут решили пожениться, — рассказал в эфире Пятого канала адвокат.

Жорин подчеркнул, что даже громкие скандалы не смогли развести эту звёздную пару. Недавно, по его словам, Федосеева-Шукшина отказалась от своего требования о расторжении брака.

Адвокат также рассказал о недавнем смелом эксперименте светской львицы Виктории Бони, когда она на дне рождения дочери в образе ведьмы легла в гроб. Он предположил, что таким образом она тоже пыталась снять «венец безбрачия», потому что прошлым летом читал, как она жаловалась на отсутствие мужа и даже возлюбленного.

Может быть, побочным действием возложения себя в гроб является снятие венца безбрачия. Поэтому, девушки, рекомендую поэкспериментировать, — резюмировал Жорин.

Как писал NEWS.ru, самая известная сваха России и одна из ведущих шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что девушка должна сделать, чтобы понравиться мужчине на первом свидании. Она подчеркнула, что женщины сегодня не всегда могут адекватно оценить поведение мужчины, поэтому не стоит быть категоричной в своих требованиях. Кроме того, нужно жить по принципу «Мало хотеть, надо действовать самой». Но при этом не стоит низко опускать собственную планку требований. Сябитова добавила, что мужчинам, с которыми не наблюдаются перспективы развития отношений в сторону брака, нужно сразу давать «от ворот поворот».