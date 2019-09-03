https://static.news.ru/photo/00f34f62-ce78-11e9-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Защита находящегося под домашним арестом Майкла Калви попросила СК РФ отпустить его на собрание инвесторов фонда Baring Vostok. Он является основателем организации.

Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин рассказал « Интерфаксу », что соответствующее ходатайство подано 3 сентября. Собрание инвесторов должно пройти 25-26 сентября. По словам юридического защитника, у СК есть трое суток на рассмотрение ходатайства.

В настоящее время следственные мероприятия с Калви не проводятся, поэтому формально препятствий для его участия в собрании инвесторов нет.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ вернуло долг пакетом в 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает сторона обвинения, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщил, что Калви смягчили условия домашнего ареста. Суд уточнил, что обвиняемому запрещено общаться не со всеми лицами, а только с людьми, имеющими отношение к уголовному делу по Baring Vostok.