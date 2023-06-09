Адвокат подтвердил смягчение приговора для американского инвестора Калви

Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 лет условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей, подтвердил NEWS.ru адвокат Тимофей Гриднев. Сам бизнесмен явиться на заседание не смог. Ему не удалось получить визу, чтобы вернуться из-за рубежа.

Я подтверждаю, что Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви. О причинах смягчение будет известно позже, пока была оглашена только результативная часть решения, — заявил Гриднев.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание факт возмещения ущерба банку «Восточный».

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.

О том, что Калви покинул Россию, стало известно в конце марта 2023 года. Адвокат отмечал, что у предпринимателя нет ограничений на передвижения.