Адвокат Песков рассказал о льготах для российских шахтёров

Шахтёр / Фото shutterstock.com

Шахтёрский труд нелёгок, поэтому государством предусмотрены различные меры поддержки людей, занятых в этой сфере. В День Весны и Труда адвокат Владислав Песков в беседе с NEWS.ru рассказал, какие льготы и преференции полагаются работникам угольной промышленности, а также об условиях их предоставления.

Прежде всего государство оказывает поддержку работникам с большим стажем и молодым специалистам. В первом случае это — дань уважения шахтёрскому труду, во втором — мотивация для молодёжи, — отметил адвокат.

В частности, работодатели делают повышенные отчисления в страховую часть пенсии, а для семей предусмотрена внушительная компенсация в случае гибели шахтёра на рабочем месте. Граждане, отработавшие в отрасли от 20 лет и более (на подземных участках — от 10 лет) получают выплаты, размер и порядок которых определяется руководством предприятий или местными властями. Такая помощь может быть двойной.

Для компенсации вреда здоровью шахтёров разработан целый комплекс льгот. В их числе сокращённая рабочая неделя, дополнительные денежные выплаты и отпуска, обеспечение молочными продуктами, а также возможность отдыхать в санаториях и лечиться за счёт предприятий и бюджета.

Граждане, отработавшие 20 лет на должностях, непосредственно связанных с добычей угля, или 25 лет на любых специальностях добывающей отрасли, могут досрочно выйти на пенсию. Им преференции предоставляются на федеральном и региональном уровнях. В частности, к общероссийским относятся бесплатные путёвки в санаторий, бесплатное прохождение диспансеризации один раз в год, бесплатный проезд в городском транспорте, снижение стоимости коммунальных услуг.

Могут быть и налоговые льготы, но их характер и размер определяются уже каждым регионом отдельно, — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что Минтруд России разработал поправки, которые позволят повысить долю гарантированных выплат в структуре зарплаты шахтёров. Они предусматривают, что доля зарплаты, зависящей от выработки, не должна превышать 30%, а оклад должен быть не менее 70%. Ожидается, что данная мера снизит количество несчастных случаев в угольной отрасли.