Адвокат Пашаев пообещал «не бросать» Ефремова

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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не придёт на следующее заседание Пресненского суда, на котором будут рассматривать дело актёра Михаила Ефремова, отказавшегося ранее от услуг юриста.

Явлюсь ли я в понедельник (24 августа. — NEWS.ru) на процесс? Нет. Если Ефремов не найдёт замену — я его не брошу, — подчеркнул правозащитник.

Он напомнил, что у артиста есть право выбора, передаёт РИА Новости.

Ранее Пресненский суд в Москве отложил до 24 августа заседание по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Данное решение инстанции связано с тем, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Теперь ему будет нужно время, чтобы найти новых защитников.

Как писал NEWS.ru, бывший адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская подтвердила, что артист отказался от своих юристов, которые защищали его в суде по делу о ДТП.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.